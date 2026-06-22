Водитель BMW проехал по встречной за скорой: «Лайфхак, как не стоять в пробке»
В Кишинёве водитель BMW снял на видео, как он движется по встречной полосе вслед за машиной скорой помощи, выполнявшей вызов на Балканском шоссе. Ролик он опубликовал в TikTok с подписью: «Лайфхак, как не стоять в пробке».
На кадрах видно, как автомобиль использует коридор, созданный для спецтранспорта, и объезжает затор по встречной полосе, игнорируя Правила дорожного движения, пишет unimedia.info
Видео мгновенно привлекло внимание пользователей и вызвало волну возмущения. Многие осудили поведение водителя, назвав манёвр опасным и безответственным.
«Много у нас идиотов!»;
«Боже упаси. Всему есть начало и конец»;
«Полиция Молдовы, пожалуйста, обратите внимание на это видео»;
«Ты играешь со смертью, баран», — писали интернет-пользователи в комментариях.
На данный момент неизвестно, отреагировали ли правоохранители на опубликованное видео.