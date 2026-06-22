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unimedia.info logounimedia
22 Июня 2026, 17:40
19
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Водитель BMW проехал по встречной за скорой: «Лайфхак, как не стоять в пробке»

В Кишинёве водитель BMW снял на видео, как он движется по встречной полосе вслед за машиной скорой помощи, выполнявшей вызов на Балканском шоссе. Ролик он опубликовал в TikTok с подписью: «Лайфхак, как не стоять в пробке».

Водитель BMW проехал по встречной за скорой: «Лайфхак, как не стоять в пробке».
Водитель BMW проехал по встречной за скорой: «Лайфхак, как не стоять в пробке».

На кадрах видно, как автомобиль использует коридор, созданный для спецтранспорта, и объезжает затор по встречной полосе, игнорируя Правила дорожного движения, пишет unimedia.info

Видео мгновенно привлекло внимание пользователей и вызвало волну возмущения. Многие осудили поведение водителя, назвав манёвр опасным и безответственным.

«Много у нас идиотов!»;

«Боже упаси. Всему есть начало и конец»;

«Полиция Молдовы, пожалуйста, обратите внимание на это видео»;

«Ты играешь со смертью, баран», — писали интернет-пользователи в комментариях.

На данный момент неизвестно, отреагировали ли правоохранители на опубликованное видео.

Водитель BMW проехал по встречной за скорой: «Лайфхак, как не стоять в пробке»

Источник
unimedia.info logounimedia
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