Водитель BMW проехал по встречной за скорой: «Лайфхак, как не стоять в пробке»

В Кишинёве водитель BMW снял на видео, как он движется по встречной полосе вслед за машиной скорой помощи, выполнявшей вызов на Балканском шоссе. Ролик он опубликовал в TikTok с подписью: «Лайфхак, как не стоять в пробке».

Водитель BMW проехал по встречной за скорой: «Лайфхак, как не стоять в пробке».