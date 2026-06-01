Виновнику ДТП в США, где погибла семья из Молдовы, предъявлены обвинения.

Трагедия произошла рано утром 29 мая в округе Стаффорд. По данным полиции, автобус компании E&P Travel, следовавший из Нью-Йорка в Шарлотт (Северная Каролина), не снизил скорость перед дорожными работами и врезался в поток замедлившихся автомобилей. В результате столкновения произошло массовое ДТП с участием нескольких транспортных средств.

Среди погибших оказалась семья выходцев из Молдовы, проживавшая в штате Массачусетс: Дмитрий Дончев, его супруга Екатерина и двое их детей — Эмили и Марк. Семья направлялась на свадьбу родственников в Южную Каролину и везла домашние десерты для праздничного мероприятия. Ещё одной жертвой стала 25-летняя Присцилла Мафалда из Вустера.

Следователи Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) изучают возможные причины аварии, включая скорость автобуса, усталость водителя и вопросы, связанные с его владением английским языком. По предварительным данным, перед столкновением автобус практически не тормозил.

48-летний Донг, проживающий в Статен-Айленде (Нью-Йорк), получил травмы и был госпитализирован. Суд постановил оставить его под стражей без права выхода под залог до первого судебного заседания. Следствие не исключает предъявления дополнительных обвинений.

Родственники и друзья погибшей семьи организовали сбор средств на похороны. Местное сообщество в Массачусетсе выражает соболезнования и оказывает поддержку близким жертв трагедии.