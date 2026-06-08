В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки.

По его словам, поврежденные люки уже пришлось менять и восстанавливать. Работы оплачивают из городского бюджета, передает rupor.md

Посмак заявил, что такие действия создают угрозу для пешеходов и водителей, а также приводят к дополнительным расходам для города.

Мэр попросил жителей сообщать в мэрию или полицию, если они заметят поврежденные люки или случаи вандализма.