theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 23:23
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки

В Вулканештах зафиксировали случаи умышленной порчи канализационных люков. Неизвестные повреждают крышки и конструкции, из-за чего на дорогах и тротуарах появляются опасные участки, сообщил мэр города Николай Посмак.

В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки.
В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки.

По его словам, поврежденные люки уже пришлось менять и восстанавливать. Работы оплачивают из городского бюджета, передает rupor.md

Посмак заявил, что такие действия создают угрозу для пешеходов и водителей, а также приводят к дополнительным расходам для города.

Мэр попросил жителей сообщать в мэрию или полицию, если они заметят поврежденные люки или случаи вандализма.

В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки

В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки

В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте