8 Июня 2026, 23:23
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В Вулканештах неизвестные ломают канализационные люки
В Вулканештах зафиксировали случаи умышленной порчи канализационных люков. Неизвестные повреждают крышки и конструкции, из-за чего на дорогах и тротуарах появляются опасные участки, сообщил мэр города Николай Посмак.
По его словам, поврежденные люки уже пришлось менять и восстанавливать. Работы оплачивают из городского бюджета, передает rupor.md
Посмак заявил, что такие действия создают угрозу для пешеходов и водителей, а также приводят к дополнительным расходам для города.
Мэр попросил жителей сообщать в мэрию или полицию, если они заметят поврежденные люки или случаи вандализма.