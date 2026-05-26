unimedia.info logounimedia
26 Мая 2026, 11:47
8 379
В Ватре водитель Mercedes едва не сбил женщину на пешеходном переходе

В селе Ватра женщина оказалась в шаге от трагедии. Переходя дорогу по пешеходному переходу, она чудом не попала под колёса микроавтобуса Mercedes, водитель которого не остановился перед «зеброй». Момент попал на видеорегистратор.

В Ватре водитель Mercedes едва не сбил женщину на пешеходном переходе.
В Ватре водитель Mercedes едва не сбил женщину на пешеходном переходе.

На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус на первой полосе снижает скорость и пропускает пешехода. Однако водитель Mercedes, двигавшийся следом, не сбавляет скорость и проезжает прямо перед женщиной. В какой-то момент она оказывается в опасной близости от автомобиля — буквально в шаге от удара, пишет unimedia.info

К счастью, столкновения удалось избежать, и женщина не пострадала.

Видео распространилось в социальных сетях. Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент.

