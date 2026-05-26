26 Мая 2026, 11:47
В Ватре водитель Mercedes едва не сбил женщину на пешеходном переходе
В селе Ватра женщина оказалась в шаге от трагедии. Переходя дорогу по пешеходному переходу, она чудом не попала под колёса микроавтобуса Mercedes, водитель которого не остановился перед «зеброй». Момент попал на видеорегистратор.
На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус на первой полосе снижает скорость и пропускает пешехода. Однако водитель Mercedes, двигавшийся следом, не сбавляет скорость и проезжает прямо перед женщиной. В какой-то момент она оказывается в опасной близости от автомобиля — буквально в шаге от удара, пишет unimedia.info
К счастью, столкновения удалось избежать, и женщина не пострадала.
Видео распространилось в социальных сетях. Правоохранительные органы пока не комментировали инцидент.