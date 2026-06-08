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ziua.md logoziua
8 Июня 2026, 09:05
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В Турине найдена мёртвой 25-летняя девушка из Молдовы

25-летняя девушка из Молдовы была найдена мёртвой в своей квартире в Турине. Близкие не могли дозвониться до неё около суток.

В Турине найдена мёртвой 25-летняя девушка из Молдовы.
В Турине найдена мёртвой 25-летняя девушка из Молдовы.

Трагедия произошла в районе Аврора. Девушка жила одна. Тревогу забили в субботу днём, 6 июня, когда она не выходила на связь более 24 часов, пишет ziua.md со ссылкой на rotalianul.com

На место прибыли пожарные, медики скорой и карабинеры. Попав в квартиру, спасатели обнаружили девушку без признаков жизни.

Причина смерти пока не установлена. Карабинеры инициировали расследование. По предварительным данным, одна из версий — возможное отравление неизвестными веществами. Однако официально эта гипотеза пока не подтверждена. Точный ответ дадут только судебно-медицинские экспертизы и другие следственные действия.

Известно, что у погибшей был психиатрический диагноз. Однако на данный момент нет данных, указывающих на связь между этим фактом и смертью.

Судмедэксперт уже провёл первичный осмотр на месте. Карабинеры восстанавливают последние часы жизни девушки и проверяют все обстоятельства, которые могли бы объяснить случившееся.

Источник
ziua.md logoziua
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