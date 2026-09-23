В Цынцаренах два велосипедиста столкнулись на перекрёстке: оба госпитализированы.

По предварительным данным, 38-летний мужчина и 22-летний молодой человек ехали на велосипедах навстречу друг другу. На перекрёстке они, предположительно, не убедились в безопасности движения и столкнулись, пишет pulsmedia.md

Оба велосипедиста получили травмы. Прохожий вызвал скорую помощь, после чего пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из участников нарушил правила дорожного движения.