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pulsmedia.md logopulsmedia
23 Сентября 2026, 14:59
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В Цынцаренах два велосипедиста столкнулись на перекрёстке: оба госпитализированы

ДТП произошло вечером 22 сентября, около 21:54, в Теленештском районе. По предварительным данным, велосипедисты столкнулись на перекрёстке, после чего оба были доставлены в больницу.

В Цынцаренах два велосипедиста столкнулись на перекрёстке: оба госпитализированы.
В Цынцаренах два велосипедиста столкнулись на перекрёстке: оба госпитализированы.

По предварительным данным, 38-летний мужчина и 22-летний молодой человек ехали на велосипедах навстречу друг другу. На перекрёстке они, предположительно, не убедились в безопасности движения и столкнулись, пишет pulsmedia.md

Оба велосипедиста получили травмы. Прохожий вызвал скорую помощь, после чего пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто из участников нарушил правила дорожного движения.

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Источник
pulsmedia.md logopulsmedia
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