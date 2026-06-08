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unimedia.info logounimedia
8 Июня 2026, 09:27
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В центре Кишинёва горит здание

Сегодня утром в Кишинёве на улице Пушкина, неподалёку от здания Chișinău-Gaz, вспыхнул пожар. Над районом поднялся густой чёрный дым. Кадры публикуют в соцсетях.

В центре Кишинёва горит здание.
В центре Кишинёва горит здание.

Как сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу, возгорание произошло по адресу: улица Александра Пушкина, 62, передает unimedia.info

«По оперативным данным, горит кровля старого здания. На месте работают подразделения пожарно-спасательных гарнизонов DSP Центр и SPSP CRIO», — уточнила она.

Источник
unimedia.info logounimedia
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