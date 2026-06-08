В центре Кишинёва горит здание.

Как сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу, возгорание произошло по адресу: улица Александра Пушкина, 62, передает unimedia.info

«По оперативным данным, горит кровля старого здания. На месте работают подразделения пожарно-спасательных гарнизонов DSP Центр и SPSP CRIO», — уточнила она.