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Point.md logoPoint
21 Сентября 2026, 17:57
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В центре Кишинева образовался провал на тротуаре

На пересечении улиц Алексея Щусева и Василе Александри, образовался провал. Часть грунта под брусчаткой обрушилась, в результате чего появилась глубокая яма.

В центре Кишинева образовался провал на тротуаре.
В центре Кишинева образовался провал на тротуаре.

Покрытие по краям провала также повреждено, при этом опасный участок не огорожен.

Провал находится непосредственно на пешеходной части тротуара и может представлять опасность для прохожих.

Причины обрушения грунта пока неизвестны. Информации о том, известно ли о ситуации муниципальным службам и когда повреждение будет устранено, на данный момент нет.

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