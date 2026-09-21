21 Сентября 2026, 17:57
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В центре Кишинева образовался провал на тротуаре.
В центре Кишинева образовался провал на тротуаре
На пересечении улиц Алексея Щусева и Василе Александри, образовался провал. Часть грунта под брусчаткой обрушилась, в результате чего появилась глубокая яма.
Покрытие по краям провала также повреждено, при этом опасный участок не огорожен.
Провал находится непосредственно на пешеходной части тротуара и может представлять опасность для прохожих.
Причины обрушения грунта пока неизвестны. Информации о том, известно ли о ситуации муниципальным службам и когда повреждение будет устранено, на данный момент нет.