В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка.

Инцидент произошел ночью в Тирасполе. Мужчина ехал в Бендеры по навигатору вместе с супругой и 84-летней пассажиркой.

Программа вывела машину к парому. Водитель не успел сориентироваться и съехал прямо в Днестр.

Мужчина с супругой успели выбраться из тонущего автомобиля, а пенсионерка – нет.

Чтобы достать машину со дна, привлекли водолазов, спасателей и пожарных. Автомобиль вытянули на берег с помощью троса и лебёдки.