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Point.md logoPoint
13 Сентября 2026, 15:30
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В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка

Инцидент произошел ночью в Тирасполе. Мужчина ехал в Бендеры по навигатору вместе с супругой и 84-летней пассажиркой.

В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка.
В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка.

Программа вывела машину к парому. Водитель не успел сориентироваться и съехал прямо в Днестр.

Мужчина с супругой успели выбраться из тонущего автомобиля, а пенсионерка – нет.

Чтобы достать машину со дна, привлекли водолазов, спасателей и пожарных. Автомобиль вытянули на берег с помощью троса и лебёдки.

В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка

В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка

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