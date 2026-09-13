13 Сентября 2026, 15:30
19 893
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка.
В Тирасполе водитель съехал на машине в Днестр из-за навигатора: погибла пенсионерка
Инцидент произошел ночью в Тирасполе. Мужчина ехал в Бендеры по навигатору вместе с супругой и 84-летней пассажиркой.
Программа вывела машину к парому. Водитель не успел сориентироваться и съехал прямо в Днестр.
Мужчина с супругой успели выбраться из тонущего автомобиля, а пенсионерка – нет.
Чтобы достать машину со дна, привлекли водолазов, спасателей и пожарных. Автомобиль вытянули на берег с помощью троса и лебёдки.