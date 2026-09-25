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25 Сентября 2026, 10:01
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В Тирасполе собаки устроили ДТП, гоняясь за кошкой: пострадал самокатчик

В Тирасполе разыгралась настоящая погоня в духе мультфильма, с реальными последствиями для дорожного движения.

В Тирасполе собаки устроили ДТП, гоняясь за кошкой - пострадал самокатчик.
В Тирасполе собаки устроили ДТП, гоняясь за кошкой - пострадал самокатчик.

Собаки увлечённо преследовали кошку и выскочили прямо на проезжую часть, не оглядываясь по сторонам и, судя по всему, не подозревая о существовании ПДД. На пути четвероногих оказался самокатчик, который от такого поворота событий не увернулся и упал.

Виновники происшествия с места скрылись. Судьба кошки неизвестна. 

Мужчина на самокате не пострадал и продолжил движение. 


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