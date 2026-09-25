25 Сентября 2026, 10:01
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Тирасполе собаки устроили ДТП, гоняясь за кошкой - пострадал самокатчик.
В Тирасполе собаки устроили ДТП, гоняясь за кошкой: пострадал самокатчик
В Тирасполе разыгралась настоящая погоня в духе мультфильма, с реальными последствиями для дорожного движения.
Собаки увлечённо преследовали кошку и выскочили прямо на проезжую часть, не оглядываясь по сторонам и, судя по всему, не подозревая о существовании ПДД. На пути четвероногих оказался самокатчик, который от такого поворота событий не увернулся и упал.
Виновники происшествия с места скрылись. Судьба кошки неизвестна.
Мужчина на самокате не пострадал и продолжил движение.