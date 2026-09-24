В Сынжерейском районе пропала 9-летняя девочка: объявлен розыск.

По данным Инспектората полиции Сынжереи, девочка вышла из дома примерно в 13:00 и ушла в неизвестном направлении. На момент обращения в полицию не было известно, во что она была одета и обута, пишет stiri.md

Рост ребенка составляет примерно 1,15–1,20 метра. У нее светлые волосы и карие глаза.

Полиция уточняет, что ранее подобных случаев с девочкой не регистрировалось.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей девочке, просят позвонить в полицию по номеру 069 570 202 или на 112.