24 Сентября 2026, 10:34
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В Сынжерейском районе пропала 9-летняя девочка: объявлен розыск.
В Сынжерейском районе пропала 9-летняя девочка: объявлен розыск
Полиция разыскивает девятилетнюю девочку из села Куболта Сынжерейского района, которая 23 сентября ушла из дома и не вернулась. Мать ребенка сообщила о ее исчезновении в полицию около 19:00.
По данным Инспектората полиции Сынжереи, девочка вышла из дома примерно в 13:00 и ушла в неизвестном направлении. На момент обращения в полицию не было известно, во что она была одета и обута, пишет stiri.md
Рост ребенка составляет примерно 1,15–1,20 метра. У нее светлые волосы и карие глаза.
Полиция уточняет, что ранее подобных случаев с девочкой не регистрировалось.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей девочке, просят позвонить в полицию по номеру 069 570 202 или на 112.