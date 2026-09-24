В столице задержали 18-летнего подозреваемого в распространении наркотиков.

Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали с поличным 18-летнего жителя столицы, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков.

Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей в рамках специальных следственных мероприятий. Его задержали в момент, когда он собирался разместить наркотики в тайниках для потребителей.

В ходе операции полицейские изъяли 25 пакетиков с PVP («солью»), подготовленных для распространения.

Подозреваемого задержали на 72 часа. В отношении него ведется уголовное расследование.

Согласно законодательству, виновному в подобном преступлении грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех лиц, причастных к преступной деятельности.