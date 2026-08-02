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stiri.md logostiri
2 Августа 2026, 16:38
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В столичном автобусе мужчина ударил кондуктора: завязалась драка

Конфликт, вспыхнувший в автобусе в Кишиневе, сегодня, 2 августа, перерос в драку.

В столичном автобусе мужчина ударил кондуктора: завязалась драка.
В столичном автобусе мужчина ударил кондуктора: завязалась драка.

Кадры с места происшествия были опубликованы в Telegram-канале Ultima Oră. По предварительной информации, скандал начался после того, как кондуктор попросила одного из пассажиров оплатить проезд. Мужчина отказался, заявив, что у него нет денег. После этого кондуктор потребовала, чтобы он вышел на следующей остановке, сославшись не только на отсутствие билета, но и на то, что, по словам очевидцев, от него исходил неприятный запах, передает stiri.md

В этот момент мужчина, предположительно, повел себя агрессивно, начал кричать и ударил кондуктора. Водитель автобуса попытался урегулировать конфликт, однако, по словам свидетелей, пассажир попытался напасть и на него.

Другие пассажиры пришли на помощь работникам общественного транспорта, после чего конфликт перерос в массовую драку.

Представители муниципального предприятия «Городской автобусный парк» подтвердили факт инцидента, уточнив, что он произошел около 13:00 в коммуне Крикова.

«Полицию вызвали уже после того, как автобус продолжил движение по маршруту, поскольку участники конфликта к тому моменту покинули место происшествия», — сообщили представители предприятия.

Вместе с тем в МП «Городской автобусный парк» заявили, что решительно осуждают и не допускают агрессивного или неадекватного поведения как со стороны своих сотрудников, так и со стороны пассажиров.

Внимание! Кадры 18+


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Источник
stiri.md logostiri
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