В Сороках инвалидов из интерната заставляли работать на фермах: дело передано в суд.

Экс-директор и трое сотрудников Центра временного размещения лиц с ограниченными возможностями в Бэдиченах предстанут перед судом по обвинению в торговле людьми. Подопечных интерната вывозили на ферму и заставляли работать.

Следствие выяснило, что с 2021 года по февраль 2025 года руководство и работники учреждения пользовались уязвимостью людей с тяжелыми формами заболеваний и нарушениями интеллектуального развития. Фигуранты перевозили их в частные хозяйства сообщников, где подопечных принуждали к тяжелому физическому труду без оплаты, пишет rupor.md

Как отмечают в ведомстве, жертвы находились в полной зависимости от системы социальной поддержки и не осмеливались сопротивляться. Помимо бесплатного труда, обвиняемые присваивали социальные выплаты и другие денежные средства подопечных.

В ходе расследования также вскрылись попытки давления на одну из потерпевших с целью заставить ее изменить показания, из-за чего было возбуждено отдельное дело о воспрепятствовании правосудию. Как сообщает прокуратура Сорокского района, в марте суд применил к обвиняемым меры наказания в виде предварительного ареста и домашнего ареста.

Согласно Уголовному кодексу, за торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах предусмотрено до 20 лет лишения свободы, а за воспрепятствование правосудию — до трех лет тюрьмы.