theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 13:20
3 021
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Сороках инвалидов из интерната заставляли работать на фермах: дело передано в суд

Экс-директор и трое сотрудников Центра временного размещения лиц с ограниченными возможностями в Бэдиченах предстанут перед судом по обвинению в торговле людьми. Подопечных интерната вывозили на ферму и заставляли работать.

В Сороках инвалидов из интерната заставляли работать на фермах: дело передано в суд.
В Сороках инвалидов из интерната заставляли работать на фермах: дело передано в суд.

Следствие выяснило, что с 2021 года по февраль 2025 года руководство и работники учреждения пользовались уязвимостью людей с тяжелыми формами заболеваний и нарушениями интеллектуального развития. Фигуранты перевозили их в частные хозяйства сообщников, где подопечных принуждали к тяжелому физическому труду без оплаты, пишет rupor.md

Как отмечают в ведомстве, жертвы находились в полной зависимости от системы социальной поддержки и не осмеливались сопротивляться. Помимо бесплатного труда, обвиняемые присваивали социальные выплаты и другие денежные средства подопечных.

В ходе расследования также вскрылись попытки давления на одну из потерпевших с целью заставить ее изменить показания, из-за чего было возбуждено отдельное дело о воспрепятствовании правосудию. Как сообщает прокуратура Сорокского района, в марте суд применил к обвиняемым меры наказания в виде предварительного ареста и домашнего ареста.

Согласно Уголовному кодексу, за торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах предусмотрено до 20 лет лишения свободы, а за воспрепятствование правосудию — до трех лет тюрьмы.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте