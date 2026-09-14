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observatorul
14 Сентября 2026, 07:27
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В Сороках 16-летний подросток получил штраф в 40 тысяч леев за пьяную езду

16-летнего подростка оштрафовали на 40 тысяч леев после того, как его остановили за рулем автомобиля в муниципии Сорока. У него не было водительских прав, а алкотест показал 0,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В Сороках 16-летний подросток получил штраф в 40 тысяч леев за пьяную езду.
В Сороках 16-летний подросток получил штраф в 40 тысяч леев за пьяную езду.

Инцидент произошел в ночь на 3 августа. Согласно материалам дела, подросток находился в автомобиле Dacia Logan вместе с друзьями и попросил разрешить ему сесть за руль. Он проехал около 500 метров, после чего машину остановили полицейские, пишет observatorul.md

Проверка на алкоголь показала 0,28 мг/л. Подросток согласился с результатом тестирования.

Суд установил, что этот показатель превышает установленный законодательством предел в 0,15 мг/л, но не достигает 0,35 мг/л — порога, после которого деяние подпадает под уголовную ответственность.

После остановки подростка отстранили от управления, а автомобиль изъяли и доставили на специальную стоянку. В суде он признал вину и попросил назначить минимальное наказание. Его законный представитель также просил о минимальном штрафе.

За это правонарушение предусмотрен штраф от 800 до 1300 условных единиц либо административный арест на срок от 10 до 15 суток. При этом административный арест не применяется к несовершеннолетним.

С учетом возраста подростка, признания вины и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил ему минимальный штраф — 800 условных единиц, или 40 тысяч леев.

Семья несовершеннолетнего может выплатить половину штрафа — 20 тысяч леев, если внесет эту сумму в течение трех рабочих дней после доведения решения до сведения. В таком случае штраф будет считаться полностью исполненным.

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Источник
observatorul
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