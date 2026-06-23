23 Июня 2026, 16:31
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Слободзее выгорело 40 гектаров сухой травы и камыша: огонь тушили шесть часов
Накануне в Слободзее, Приднестровье, произошел крупный пожар, уничтоживший сухостой на площади, равной почти 56 футбольным полям.
На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около шести часов и 26 тонн воды, сообщают местные структуры по чрезвычайным ситуациям, передает rupor.md
На месте происшествия работали два пожарных расчета. Помощь в тушении оказали и местные аграрии, которые выделили трактор для опашки территории и две бочки с водой. Благодаря совместным усилиям огонь уничтожил только сухую траву и камыш, а находившиеся поблизости зерновые культуры не пострадали.
Точную причину возникновения масштабного пожара теперь предстоит установить приднестровским инспекторам пожарного надзора.