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rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 16:31
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В Слободзее выгорело 40 гектаров сухой травы и камыша: огонь тушили шесть часов

Накануне в Слободзее, Приднестровье, произошел крупный пожар, уничтоживший сухостой на площади, равной почти 56 футбольным полям.

В Слободзее выгорело 40 гектаров сухой травы и камыша: огонь тушили шесть часов.
В Слободзее выгорело 40 гектаров сухой травы и камыша: огонь тушили шесть часов.

На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около шести часов и 26 тонн воды, сообщают местные структуры по чрезвычайным ситуациям, передает rupor.md

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Помощь в тушении оказали и местные аграрии, которые выделили трактор для опашки территории и две бочки с водой. Благодаря совместным усилиям огонь уничтожил только сухую траву и камыш, а находившиеся поблизости зерновые культуры не пострадали.

Точную причину возникновения масштабного пожара теперь предстоит установить приднестровским инспекторам пожарного надзора.

Источник
rupor.md logorupor
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