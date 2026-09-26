В Штефан-Водском районе нашли обломки беспилотника.

Вечером 26 сентября пограничники обнаружили обломки беспилотника за пределами села Волинтирь в Штефан-Водском районе.

О находке около 20:25 сообщили местные жители, передает rupor.md

Место обнаружения обломков оцепили. Пограничники выясняют обстоятельства произошедшего и поддерживают связь с украинскими властями. Происхождение беспилотника пока не установлено.

Жителей просят не приближаться к обломкам и не трогать их. При обнаружении подобных предметов необходимо отойти и позвонить по номеру 112.