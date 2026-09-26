26 Сентября 2026, 21:43
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В Штефан-Водском районе нашли обломки беспилотника.
В Штефан-Водском районе нашли обломки беспилотника
Вечером 26 сентября пограничники обнаружили обломки беспилотника за пределами села Волинтирь в Штефан-Водском районе.
О находке около 20:25 сообщили местные жители, передает rupor.md
Место обнаружения обломков оцепили. Пограничники выясняют обстоятельства произошедшего и поддерживают связь с украинскими властями. Происхождение беспилотника пока не установлено.
Жителей просят не приближаться к обломкам и не трогать их. При обнаружении подобных предметов необходимо отойти и позвонить по номеру 112.