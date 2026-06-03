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ziua.md logoziua
3 Июня 2026, 19:40
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В Шолданештском районе нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад

В заброшенном доме в селе Глинжены обнаружили тело 51-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести с декабря 2025 года.

В Шолданештском районе нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад.
В Шолданештском районе нашли тело мужчины, пропавшего полгода назад.

Тело нашли местные жители, пришедшие собирать черешню на территории заброшенного домовладения, передает ziua.md

Как сообщили в полиции, сообщение о найденном теле поступило 1 июня. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Тело находилось в состоянии сильного разложения, при этом видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Из-за длительного времени, прошедшего с момента смерти, установить ее причину на месте оказалось невозможно. Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело направили в Центр судебной медицины.

По словам местных властей, о пропаже мужчины стало известно еще в декабре прошлого года. После обращения родственников полиция организовала поиски, однако обнаружить его тогда не удалось.

Как рассказал примар села Василе Быркэ, мужчина часто бывал в соседнем селе Матеуцы, что осложняло поиски. Заброшенный дом, где впоследствии нашли тело, расположен в безлюдной местности, а окружающие строения также давно пустуют.

Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Источник
ziua.md logoziua
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