В селе Мерены врачи скорой помощи спасли женщину после остановки сердца.

Как сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, вызов поступил утром 25 мая в 09:33. Пенсионерка жаловалась на сильное головокружение, одышку, общую слабость и чувство страха, передает realitatea.md

Прибывшие через несколько минут медики начали оказывать пациентке экстренную помощь, однако её состояние внезапно резко ухудшилось — у женщины наступила клиническая смерть.

Бригада скорой немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной и церебральной реанимации. Уже примерно через пять минут медикам удалось восстановить сердечный ритм и самостоятельное дыхание пациентки.

После стабилизации состояния женщину доставили в районную больницу для дальнейшего специализированного лечения.