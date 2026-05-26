26 Мая 2026, 20:37
В селе Мерены врачи скорой помощи спасли женщину после остановки сердца
В селе Мерены Новоаненского района бригада скорой помощи спасла 74-летнюю женщину, у которой во время оказания медицинской помощи произошла остановка сердца и дыхания.
Как сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, вызов поступил утром 25 мая в 09:33. Пенсионерка жаловалась на сильное головокружение, одышку, общую слабость и чувство страха, передает realitatea.md
Прибывшие через несколько минут медики начали оказывать пациентке экстренную помощь, однако её состояние внезапно резко ухудшилось — у женщины наступила клиническая смерть.
Бригада скорой немедленно приступила к проведению сердечно-лёгочной и церебральной реанимации. Уже примерно через пять минут медикам удалось восстановить сердечный ритм и самостоятельное дыхание пациентки.
После стабилизации состояния женщину доставили в районную больницу для дальнейшего специализированного лечения.