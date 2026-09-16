В Садаклии ищут водителя, сбившего насмерть женщину.

Водитель скрылся с места ДТП, а автомобиль, причастный к аварии, пока не удалось установить.

По данным полиции, сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 06:00 от прохожего, сообщает unimedia.info

«По предварительной информации, 64-летнюю женщину сбил автомобиль. В результате столкновения она скончалась на месте.

Полицейские проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также для установления личности и местонахождения водителя и транспортного средства, участвовавшего в аварии», — сообщает Генеральный инспекторат полиции.