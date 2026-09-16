16 Сентября 2026, 09:29
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В Садаклии ищут водителя, сбившего насмерть женщину.
В Садаклии ищут водителя, сбившего насмерть женщину
Водитель скрылся с места ДТП, а автомобиль, причастный к аварии, пока не удалось установить.
По данным полиции, сообщение о ДТП поступило правоохранителям около 06:00 от прохожего, сообщает unimedia.info
«По предварительной информации, 64-летнюю женщину сбил автомобиль. В результате столкновения она скончалась на месте.
Полицейские проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также для установления личности и местонахождения водителя и транспортного средства, участвовавшего в аварии», — сообщает Генеральный инспекторат полиции.