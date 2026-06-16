В Рыбнице 63-летняя женщина отдала мошенникам более 500 тысяч леев.

Полиция зарегистрировала 22 случая телефонного мошенничества за последние сутки — общий ущерб превысил 1 миллион леев.

Самый крупный инцидент зафиксирован в Рыбнице: 63-летняя женщина лишилась более 500 000 леев. Мошенники убедили её оформить кредиты и отдать личные сбережения, пообещав выгодные инвестиции. Деньги она перевела на счета злоумышленников, пишет realitatea.md

По данным полиции, одна из самых частых схем — фиктивные инвестиции, которые активно продвигаются через онлайн-платформы. Жертвам обещают быстрый заработок от финансовых операций или проектов.

Нередко людей убеждают вложить крупные суммы или взять кредиты — деньги затем уходят на счета преступников.

Другой распространённый метод — использование имени известных организаций: банков, операторов связи, поставщиков услуг. Это помогает мошенникам войти в доверие.

Под разными предлогами граждан просят сообщить банковские данные или перевести деньги.

Полиция призывает проявлять бдительность и тщательно проверять любые финансовые запросы, поступающие по телефону или в Интернете.