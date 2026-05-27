gandul
27 Мая 2026, 17:50
В Румынии медведь напал на туриста, пытавшегося покормить его из машины

Момент нападения снял на видео другой человек, находившийся в автомобиле.

Судя по кадрам, мужчина остановился на обочине, открыл окно и начал кормить медведя, одновременно снимая его на телефон. Спустя несколько секунд животное подошло вплотную к машине, поднялось на задние лапы и набросилось на водителя, сообщает gandul.ro

На видео видно, как медведь просовывает лапы внутрь автомобиля, после чего запись становится хаотичной, а на фоне слышны крики людей.

По предварительным данным, во время нападения было разбито лобовое стекло автомобиля с болгарскими номерами. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Это не первый подобный случай на Трансфэгэрашане. В последние годы туристы неоднократно получали травмы после попыток приблизиться к медведям или покормить их.

Власти страны напоминают, что кормить медведей запрещено законом. За это предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч румынских леев. Специалисты предупреждают, что дикие животные могут стать агрессивными в любой момент, особенно если привыкают получать еду от людей.

Источник
gandul
