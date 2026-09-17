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realitatea.md logorealitatea
17 Сентября 2026, 15:34
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В Резинском районе у трех охотников изъяли ружье, дрон и прибор ночного видения

В целях предотвращения незаконной охоты полиция регулярно проводит рейды по всей стране. Утром 17 сентября сотрудники полиции Резины обнаружили за пределами села Хородиште трех человек — членов Общества охотников и рыболовов.

В Резинском районе у трех охотников изъяли ружье, дрон и прибор ночного видения.
В Резинском районе у трех охотников изъяли ружье, дрон и прибор ночного видения.

В ходе проверки были изъяты законно хранившееся охотничье ружье модели ИЖ, дрон Mavic 3T, бинокль с функцией ночного видения и шесть патронов калибра 12×70 мм. Их автомобиль также был изъят и доставлен на специальную стоянку для проведения проверок, передает realitatea.md

В полиции сообщили, что в настоящее время выясняют, каким образом и с какой целью использовались обнаруженные средства, а также соблюдались ли требования законодательства об охоте.

Случай документируется в соответствии с Кодексом о правонарушениях для установления всех обстоятельств.

Мероприятия по предупреждению и пресечению незаконной охоты продолжаются. Полиция напоминает, что охота должна осуществляться при строгом соблюдении требований законодательства.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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