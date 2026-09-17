17 Сентября 2026, 17:27
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В Приднестровье двухлетний ребенок отравился крысиным ядом.
В Приднестровье двухлетний ребенок отравился крысиным ядом
В одном из сел Григориопольского района двухлетний мальчик съел зерно, обработанное крысиным ядом. Отмечается, что ребенок находится в реанимации.
Ребенок играл в комнате, и пока взрослые отвлеклись, а поблизости были разбросаны отравленные зерна, попробовал их на вкус, передает rupor.md
Мать самостоятельно доставила пострадавшего сына в больницу.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.