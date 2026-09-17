В Приднестровье двухлетний ребенок отравился крысиным ядом.

В одном из сел Григориопольского района двухлетний мальчик съел зерно, обработанное крысиным ядом. Отмечается, что ребенок находится в реанимации.

Ребенок играл в комнате, и пока взрослые отвлеклись, а поблизости были разбросаны отравленные зерна, попробовал их на вкус, передает rupor.md

Мать самостоятельно доставила пострадавшего сына в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.