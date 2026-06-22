В парке авторазборки в Кетросу нашли незаконно ввезённые машины.

В селе Кетросу Новоаненского района на авторазборке нашли 13 машин, ввезённых в Молдову с нарушением таможенного законодательства. Автомобили уже были частично разобраны, что запрещено законом.

По данным Таможенной службы, все 13 автомобилей превысили разрешённый срок нахождения на территории страны. В настоящее время они изъяты. Расследование продолжается — устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к нарушению, пишет jurnal.md

Нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение условий таможенного режима временного ввоза.

Согласно молдавскому законодательству, транспортное средство личного пользования с иностранными номерами может находиться в стране в режиме временного ввоза не более 180 дней в течение любого 12-месячного периода. При этом запрещена продажа, передача или разборка автомобиля.

За превышение срока предусмотрены штрафы от 4 200 до 65 000 леев за каждое транспортное средство в зависимости от длительности нарушения, а также обязанность уплатить импортные пошлины в полном объёме.