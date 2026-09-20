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deschide.md logodeschide
20 Сентября 2026, 09:02
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В Оргееве и Калараше сообщили о дроне и взрыве: полиция проводит проверки

Полицейские Оргеева и Калараша проводят масштабную операцию после того, как несколько человек сообщили властям о замеченном в небе объекте, похожем на дрон.

В Оргееве и Калараше сообщили о дроне и взрыве: полиция проводит проверки.
В Оргееве и Калараше сообщили о дроне и взрыве: полиция проводит проверки.

По данным ГИП, около 01:50 в полицию Оргеева обратился житель села Березложь, который сообщил, что заметил летательный объект, похожий на дрон. Вскоре после этого, около 02:00, в полицию Калараша обратился житель села Деренеу, сообщивший, что увидел в небе яркую вспышку, за которой последовал взрыв, пишет deschide.md

Правоохранители незамедлительно выехали на места и провели проверки в указанных районах. В результате предварительного расследования и осмотра территории, в том числе за пределами населенных пунктов, не было обнаружено обломков, следов удара или пожаров, которые могли бы подтвердить взрыв на земле или падение какого-либо объекта.

Тем не менее полицейские продолжают проверки, чтобы установить все обстоятельства и задокументировать произошедшее.

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Источник
deschide.md logodeschide
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