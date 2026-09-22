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pulsmedia.md logopulsmedia
22 Сентября 2026, 12:08
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В Окницком районе лесник нашел погибшего в ДТП мужчину

37-летний мужчина погиб после того, как его автомобиль съехал с дороги и перевернулся в лесу возле села Клокушна. Тело погибшего в машине обнаружил лесник, который сообщил о случившемся в полицию.

В Окницком районе лесник нашел погибшего в ДТП мужчину.
В Окницком районе лесник нашел погибшего в ДТП мужчину.

Лесник обнаружил мужчину без признаков жизни в автомобиле Volkswagen. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина погиб, пишет pulsmedia.md

По данным полиции, ДТП произошло на трассе L-13. Звонок в Службу 112 поступил 22 сентября, в 10:10.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Окницком районе лесник нашел погибшего в ДТП мужчину

В Окницком районе лесник нашел погибшего в ДТП мужчину

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Источник
pulsmedia.md logopulsmedia
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