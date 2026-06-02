theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
2 Июня 2026, 21:07
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Окнице "черных" лесорубов поймали с поличным: ущерб превысил 70 тысяч леев

Троих жителей Окницкого района поймали с поличным во время незаконной вырубки трех дубов в местном лесничестве. Нарушение удалось выявить благодаря звонку бдительного гражданина, который сообщил о происходящем по телефону.

В Окнице &#34;черных&#34; лесорубов поймали с поличным: ущерб превысил 70 тысяч леев.
В Окнице "черных" лесорубов поймали с поличным: ущерб превысил 70 тысяч леев.

Объем древесины, который мужчины успели заготовить на месте, составил около 4 кубических метров. Ущерб от этих действий оценивается в 10 070 леев. В ходе дальнейшей проверки прилегающей территории экологи обнаружили еще 18 пней, оставшихся от предыдущих незаконных вырубок. В этом случае объем похищенного леса составил около 14 кубических метров, передает rupor.md

Ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 51 560 леев. При этом стоимость древесины, которую злоумышленники уже успели вывезти из леса, составляет еще 24 000 леев.

В Окнице "черных" лесорубов поймали с поличным: ущерб превысил 70 тысяч леев

В Окнице "черных" лесорубов поймали с поличным: ущерб превысил 70 тысяч леев

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте