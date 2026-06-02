2 Июня 2026, 21:07
В Окнице "черных" лесорубов поймали с поличным: ущерб превысил 70 тысяч леев
Троих жителей Окницкого района поймали с поличным во время незаконной вырубки трех дубов в местном лесничестве. Нарушение удалось выявить благодаря звонку бдительного гражданина, который сообщил о происходящем по телефону.
Объем древесины, который мужчины успели заготовить на месте, составил около 4 кубических метров. Ущерб от этих действий оценивается в 10 070 леев. В ходе дальнейшей проверки прилегающей территории экологи обнаружили еще 18 пней, оставшихся от предыдущих незаконных вырубок. В этом случае объем похищенного леса составил около 14 кубических метров, передает rupor.md
Ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 51 560 леев. При этом стоимость древесины, которую злоумышленники уже успели вывезти из леса, составляет еще 24 000 леев.