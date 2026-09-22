22 Сентября 2026, 12:40
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В Новых Аненах 7-летний ребенок чудом выжил после падения с третьего этажа.
В Новых Аненах 7-летний ребенок чудом выжил после падения с третьего этажа
Семилетний ребенок получил травму после падения с третьего этажа жилого дома. Инцидент произошел вчера вечером, около 20:17, на улице Кишиневской в городе Новые Анены.
По предварительным данным, ребенок находился дома и при пока невыясненных обстоятельствах выпал из окна третьего этажа. Предполагается, что падение произошло по неосторожности, пишет pulsmedia.md
В результате удара о землю ребенок получил перелом руки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.