В Новых Аненах 7-летний ребенок чудом выжил после падения с третьего этажа.

По предварительным данным, ребенок находился дома и при пока невыясненных обстоятельствах выпал из окна третьего этажа. Предполагается, что падение произошло по неосторожности, пишет pulsmedia.md

В результате удара о землю ребенок получил перелом руки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.