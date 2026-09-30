В Новоаненском районе упал и взорвался дрон.

По данным Министерства обороны, дрон залетел в Молдову 30 сентября, примерно в 05:43. Позже он упал за пределами села Гырбовец Новоаненского района и взорвался.

"Служба воздушных операций продолжает следить за воздушным пространством совместно с компетентными органами и партнерами", - говорится в сообщении Минобороны.

На место происшествия направляются полицейские и военнослужащие Национальной армии для расследования инцидента.

Граждан призывают в случае обнаружения неизвестных предметов или их фрагментов не прикасаться к ним и не перемещать их, а также звонить по номеру 112.