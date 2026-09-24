В Молдове упал российский дрон "Гербера"

Россияне этими дронами создают ложные цели в украинском небе.

Дрон, упавший во Флорештском районе опознали как новую модификацию российского беспилотника типа "Гербера".

Новая модификация была оснащена камерой и впервые обнаружена на территории Молдовы. Согласно данным специалистов, дрон столкнулся с деревом, упал на землю и взорвался.

Российский дрон "Гербера" является "младшим братом" ударного беспилотника типа "Шахед" и предназначен истощать ресурсы украинских средств противовоздушной обороны.

Об этом украинский военный специалист в области радиотехнологий Сергей Ю. с позывным "Флеш" сказал в эфире местного телеканала.

Эксперт отметил, что в Татарстане существует Алабужская свободная экономическая зона, где сейчас производятся все ударные дроны "Герань" (российское название для иранских "Шахедов").

"Там работает целая группа разработчиков и изобретателей, которые создают различные дополнительные меры для улучшения эффективности работы "Шахедов". В частности, мы уже видели на борту модемы с украинскими SIM-картами. Мы видели летающие видеокамеры, которые прилетали по нашим объектам. И самые разные гаджеты, которыми экспериментируют россияне. И эта группа анонсировала, что они создали дрон "Гербера". Это младший брат "Шахеда", - отметил специалист.

"Первая цель - это радиоразведка. Я думаю, что у них это было сформулировано неправильно. Цель - ставить видеокамеры и модемы LTE на борт БПЛА для того, чтобы фиксировать точки наших ПВО. И это называют радиоразведка", - добавил он.

При этом, россияне пытаются этими дронами создать ложные цели в украинском небе.

"Это основное назначение этого изделия. Это более дешевое изделие. Оно не имеет дорогой системы навигации и не умеет точно летать. Но, при этом, мы не можем его визуально и не можем силами радиолокационных станций на 100% отличить от "Шахеда", поэтому, как "Шахед", мы должны это все сбивать", - подчеркнул украинский специалист.