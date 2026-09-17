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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 13:02
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В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело

Министерство окружающей среды назвало убийство пяти краснокнижных птиц в Рышканах «чистым браконьерством и уголовным преступлением».

В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело.
В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело.

Полиция начала расследование, у подозреваемых уже изъяли три единицы оружия, пишет rupor.md

Баллистическая и ветеринарная экспертизы обнаружили в телах птиц дробь. По данным министерства, размер причиненного ущерба превышает порог для административного правонарушения, поэтому произошедшее будут расследовать в рамках уголовного дела.

«Те, кто совершает такие зверства против природы, должны понести максимально суровое наказание», — подчеркнули в ведомстве. Министерство пообещало следить за тем, чтобы расследование довели до конца.

В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело

В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело

В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело

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Источник
rupor.md logorupor
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