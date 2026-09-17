17 Сентября 2026, 13:02
6 325
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело.
В Молдове убили пять краснокнижных птиц: возбуждено уголовное дело
Министерство окружающей среды назвало убийство пяти краснокнижных птиц в Рышканах «чистым браконьерством и уголовным преступлением».
Полиция начала расследование, у подозреваемых уже изъяли три единицы оружия, пишет rupor.md
Баллистическая и ветеринарная экспертизы обнаружили в телах птиц дробь. По данным министерства, размер причиненного ущерба превышает порог для административного правонарушения, поэтому произошедшее будут расследовать в рамках уголовного дела.
«Те, кто совершает такие зверства против природы, должны понести максимально суровое наказание», — подчеркнули в ведомстве. Министерство пообещало следить за тем, чтобы расследование довели до конца.