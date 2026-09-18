В Молдове три человека пострадали в лобовом ДТП: среди них двое полицейских.

Три человека получили тяжелые травмы при лобовом столкновении на трассе R2 возле села Калфа Новоаненского района. Среди пострадавших двое сотрудников полиции, которые находились вне службы, сообщили правоохранители.

По предварительным данным, 50-летний водитель Subaru на опасном повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пишет rupor.md

За рулем Volkswagen находился 22-летний молодой человек, а на пассажирском сиденье 23-летняя девушка. Оба работают в Инспекторате полиции Новых Анен и в момент аварии не исполняли служебные обязанности.

Всех троих пострадавших из поврежденных автомобилей извлекали спасатели. Медики оказывают им необходимую помощь.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.