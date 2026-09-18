theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 12:11
10 840
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове три человека пострадали в лобовом ДТП: среди них двое полицейских

Три человека получили тяжелые травмы при лобовом столкновении на трассе R2 возле села Калфа Новоаненского района. Среди пострадавших двое сотрудников полиции, которые находились вне службы, сообщили правоохранители.

В Молдове три человека пострадали в лобовом ДТП: среди них двое полицейских.
В Молдове три человека пострадали в лобовом ДТП: среди них двое полицейских.

По предварительным данным, 50-летний водитель Subaru на опасном повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пишет rupor.md

За рулем Volkswagen находился 22-летний молодой человек, а на пассажирском сиденье 23-летняя девушка. Оба работают в Инспекторате полиции Новых Анен и в момент аварии не исполняли служебные обязанности.

Всех троих пострадавших из поврежденных автомобилей извлекали спасатели. Медики оказывают им необходимую помощь.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

В Молдове три человека пострадали в лобовом ДТП: среди них двое полицейских

В Молдове три человека пострадали в лобовом ДТП: среди них двое полицейских

В Молдове три человека пострадали в лобовом ДТП: среди них двое полицейских

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте