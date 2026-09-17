В Молдове расследуют предполагаемое сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Полиция сообщает, что расследует предполагаемый случай сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уточнения правоохранители сделали после того, как мать несовершеннолетней публично рассказала об этом случае, заявив, что правоохранительные органы «разводят руками» и якобы не предпринимают необходимых действий для расследования дела и защиты ребенка, пишет agora.md

По словам правоохранителей, сообщение о предполагаемых фактах поступило 28 мая этого года.

«В приоритетном порядке была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза несовершеннолетней. Согласно ее заключению, признаков, подтверждающих совершение полового акта, выявлено не было», — сообщает ГИП.

В свою очередь, мать ребенка приводит другую версию результатов судебно-медицинской экспертизы. Женщина публично утверждает, что экспертиза якобы выявила признаки, совместимые с сексуальным насилием.

Правоохранители также сообщают, что в рамках уголовного расследования были допрошены лица, имеющие отношение к делу, и несколько свидетелей, а несовершеннолетнюю допросили в специальных условиях.

«Одно лицо было установлено и допрошено в качестве подозреваемого. Оно не признает совершения расследуемых деяний. Для выяснения всех обстоятельств были назначены специализированные обследования и экспертизы, в том числе психологическая оценка и психиатрическая экспертиза несовершеннолетней», — сообщает ГИП.

В свою очередь, мать ребенка заявляет, что и она, и несовершеннолетняя чувствуют себя в опасности. Женщина также недоумевает, почему в отношении предполагаемого насильника не были приняты какие-либо меры.

«Его не задержали по причине отсутствия доказательств. Человек явился по повестке — хорошо, оставляем его на свободе. Что касается моей безопасности и безопасности ребенка, мне коротко, ясно и исчерпывающе сообщили: если что-то произойдет, если этот человек или другие лица предпримут какие-либо действия, обращайтесь в полицию», — рассказала женщина.

ГИП уточняет, что расследование продолжается под руководством прокурора, а полицейские проводят необходимые процессуальные действия для сбора доказательств и установления всех обстоятельств.

Отметим, что любое подозреваемое лицо считается невиновным до вынесения окончательного решения суда.