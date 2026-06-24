В Криулянском районе граждане Израиля попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали.

Сегодня, 24 июня, около 15:20, на трассе M1, вблизи населённого пункта Зэиканы Криулянского района, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, установлено, что водитель автомобиля Toyota, вероятно, не справился с управлением из-за превышения скорости, после чего машина перевернулась.

В результате аварии один мужчина погиб на месте, ещё четыре человека получили различные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Все участники ДТП являются гражданами Государства Израиль.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.