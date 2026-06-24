theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Июня 2026, 17:03
7 621
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Криулянском районе граждане Израиля попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали

Сегодня, 24 июня, около 15:20, на трассе M1, вблизи населённого пункта Зэиканы Криулянского района, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

В Криулянском районе граждане Израиля попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали.
В Криулянском районе граждане Израиля попали в ДТП: один погиб, четверо пострадали.

По предварительным данным, установлено, что водитель автомобиля Toyota, вероятно, не справился с управлением из-за превышения скорости, после чего машина перевернулась.

В результате аварии один мужчина погиб на месте, ещё четыре человека получили различные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Все участники ДТП являются гражданами Государства Израиль.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте