ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
22 Мая 2026, 09:29
31 107
В Кишинёве задержан мужчина по подозрению в попытке похищения двух девочек

Полиция инициировала проверку после появления в интернете сообщений о том, что в секторе Буюканы в Кишинёве мужчина попытался похитить двух несовершеннолетних девочек.

Подозреваемый — 43-летний мужчина, его личность была установлена, а позже он был задержан.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для установления всех обстоятельств произошедшего. Других деталей происшествия правоохранители не приводят.

В полиции уточняют, что информация изначально появилась в социальных сетях и частных группах, без предварительного обращения в компетентные органы.

В этой связи граждан призывают при любых подозрениях о возможных правонарушениях незамедлительно обращаться в полицию и сотрудничать с государственными структурами для оперативного и объективного расследования каждого случая.

Источник
