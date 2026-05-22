22 Мая 2026, 09:29
В Кишинёве задержан мужчина по подозрению в попытке похищения двух девочек
Полиция инициировала проверку после появления в интернете сообщений о том, что в секторе Буюканы в Кишинёве мужчина попытался похитить двух несовершеннолетних девочек.
Подозреваемый — 43-летний мужчина, его личность была установлена, а позже он был задержан.
В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для установления всех обстоятельств произошедшего. Других деталей происшествия правоохранители не приводят.
В полиции уточняют, что информация изначально появилась в социальных сетях и частных группах, без предварительного обращения в компетентные органы.
В этой связи граждан призывают при любых подозрениях о возможных правонарушениях незамедлительно обращаться в полицию и сотрудничать с государственными структурами для оперативного и объективного расследования каждого случая.