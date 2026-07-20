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noi.md logonoi
20 Июля 2026, 21:05
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В Кишинёве выявили десятки случаев хранения наркотических веществ

В столице полиция подвела итоги еженедельных мероприятий по противодействию потреблению и незаконному обороту наркотических веществ в столице.

В Кишинёве выявили десятки случаев хранения наркотических веществ.
В Кишинёве выявили десятки случаев хранения наркотических веществ.

Всего за хранение наркотиков были привлечены к ответственности 30 человек, передает noi.md

В ходе проведённых операций правоохранители задержали 10 человек, у которых были обнаружены психотропные таблетки, мефедрон, марихуана, гашиш и PVP («соль»). 

По выявленным нарушениям было составлено 98 административных протоколов. За тот же период сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO) задержали 20 человек. У них были обнаружены запрещённые вещества и приспособления для их употребления. 

По этим фактам было составлено 15 административных протоколов. 

Столичная полиция сообщила, что проверки и мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических веществ будут продолжены в усиленном режиме.

Источник
noi.md logonoi
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