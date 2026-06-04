4 Июня 2026, 10:00
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В Кишинёве троллейбус едва не сбил на «зебре» женщину: водителя отстранят от маршрута
В столичном секторе Ботаника женщина едва не попала под колёса троллейбуса № 8, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 3 июня.
Столкновения удалось избежать, однако женщина оказалась буквально в шаге от трагедии. Управление электротранспорта города Кишинев инициировало проверку по данному факту, пишет unimedia.info
«Водитель троллейбуса установлен, он будет отстранён от работы на маршруте, и будут приняты все необходимые меры», — заявила пресс-секретарь ведомства.