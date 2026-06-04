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unimedia.info logounimedia
4 Июня 2026, 10:00
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В Кишинёве троллейбус едва не сбил на «зебре» женщину: водителя отстранят от маршрута

В столичном секторе Ботаника женщина едва не попала под колёса троллейбуса № 8, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 3 июня.

В Кишинёве троллейбус едва не сбил женщину на «зебре»: водителя отстранят от маршрута.
В Кишинёве троллейбус едва не сбил женщину на «зебре»: водителя отстранят от маршрута.

Столкновения удалось избежать, однако женщина оказалась буквально в шаге от трагедии. Управление электротранспорта города Кишинев инициировало проверку по данному факту, пишет unimedia.info

«Водитель троллейбуса установлен, он будет отстранён от работы на маршруте, и будут приняты все необходимые меры», — заявила пресс-секретарь ведомства.

Источник
unimedia.info logounimedia
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