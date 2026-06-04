В Кишинёве троллейбус едва не сбил на «зебре» женщину: водителя отстранят от маршрута

Столкновения удалось избежать, однако женщина оказалась буквально в шаге от трагедии. Управление электротранспорта города Кишинев инициировало проверку по данному факту, пишет unimedia.info

«Водитель троллейбуса установлен, он будет отстранён от работы на маршруте, и будут приняты все необходимые меры», — заявила пресс-секретарь ведомства.