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14 Сентября 2026, 16:16
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В Кишинёве из незаконного оборота изъяли наркотики на 400 тыс. леев

Столичная полиция представила еженедельную сводку о борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

В Кишинёве из незаконного оборота изъяли наркотики на 400 тыс. леев.
В Кишинёве из незаконного оборота изъяли наркотики на 400 тыс. леев.

За неделю:

  • возбуждено 13 уголовных дел;
  • задержаны 8 человек;
  • из незаконного оборота изъяты синтетические и растительные наркотики, а также кокаин общей стоимостью около 400 тыс. леев;
  • составлено 96 протоколов.

Кроме того, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 23 человека, у которых обнаружили запрещённые вещества и приспособления для употребления наркотиков. По этим случаям были составлены ещё 13 протоколов.

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