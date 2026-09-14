В Кишинёве из незаконного оборота изъяли наркотики на 400 тыс. леев.

Столичная полиция представила еженедельную сводку о борьбе с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

За неделю:

возбуждено 13 уголовных дел;

задержаны 8 человек;

из незаконного оборота изъяты синтетические и растительные наркотики, а также кокаин общей стоимостью около 400 тыс. леев;

составлено 96 протоколов.

Кроме того, сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным 23 человека, у которых обнаружили запрещённые вещества и приспособления для употребления наркотиков. По этим случаям были составлены ещё 13 протоколов.