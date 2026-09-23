В Кишиневе женщина угнала электросамокат: ей грозит до 4 лет тюрьмы.

Правоохранители установили личность 41-летней женщины, подозреваемой в краже электрического самоката стоимостью около 15 тысяч леев.

По данным полиции, злоумышленница похитила транспортное средство, воспользовавшись тем, что владелец оставил его без присмотра у входа в жилой дом. Сейчас полиция проводит мероприятия для возврата похищенного имущества законному владельцу, пишет rupor.md

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В связи с этим правоохранительные органы призывают жителей столицы проявлять бдительность, не оставлять ценные личные вещи без присмотра и пользоваться средствами защиты. В случае обнаружения подозрительных ситуаций или совершения правонарушений граждан просят незамедлительно обращаться по единому экстренному номеру 112.