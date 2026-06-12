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12 Июня 2026, 19:31
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В Кишиневе задержан подозреваемый в серии краж из офисов

43-летний житель столицы попал в поле зрения сотрудников полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении трёх краж из офисов Кишинёва.

В Кишиневе задержан подозреваемый в серии краж из офисов.
В Кишиневе задержан подозреваемый в серии краж из офисов.

По данным следствия, подозреваемый проникал в помещения, пользуясь свободным доступом, и похищал кошельки с деньгами и документами. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, оценивается примерно в 80 тысяч леев.

В ходе обыска по месту его жительства правоохранители изъяли часть похищенных денежных средств, а также несколько кошельков и документов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи. Согласно действующему законодательству, ему грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, либо неоплачиваемые общественные работы сроком от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до четырёх лет.

Расследование по факту инцидента будет продолжено.

Источник
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