В Кишиневе задержали директора автошколы по делу о продаже водительских прав.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Национальный антикоррупционный центр задержали директора одной из автошкол Кишинева и предполагаемого посредника. Их подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным следствия, подозреваемые потребовали у кандидата на получение водительских прав категории B 1500 евро. За эти деньги они якобы обещали повлиять на членов экзаменационной комиссии Кишиневского управления по квалификации водителей, пишет logos-pres.md

Как считают правоохранители, мужчинам удалось убедить кандидата, что они могут заранее определить экзаменаторов, которые обеспечат ему необходимый результат на теоретическом и практическом экзаменах.

В рамках уголовного дела сотрудники НАЦ провели обыски в домах и автомобилях подозреваемых. Также следственные действия прошли в помещении автошколы. Правоохранители изъяли предметы и документы, которые помогут в расследовании.

Оба задержанных помещены в изолятор Национального антикоррупционного центра на 72 часа.