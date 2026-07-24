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Point.md logoPoint
24 Июля 2026, 15:51
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В Кишиневе вычислили личность водителя, из люка машины которого высунулся ребенок

Полиция отреагировала на появившееся в публичном пространстве видео, на котором ребенок высунулся через люк движущегося автомобиля, подвергая свою жизнь опасности. Правоохранители установили личность водителя.

В Кишиневе вычислили личность водителя, из люка машины которого высунулся ребенок.
В Кишиневе вычислили личность водителя, из люка машины которого высунулся ребенок.

Инцидент произошел 22 июля на пересечении улиц Георге Асаки и Василе Докучаева в Кишиневе. Его зафиксировал видеорегистратор другого участника дорожного движения.

За рулем автомобиля Ford находился 32-летний мужчина. Его привлекли к ответственности за:

  • нарушение правил дорожного движения при перевозке пассажиров;
  • нарушение правил перевозки детей в возрасте до 12 лет.

Полиция напоминает, что безопасность детей на дороге полностью зависит от взрослых, а подобное опасное поведение может привести к трагическим последствиям.

Правоохранители также подчеркивают, что перед началом движения водитель обязан убедиться, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозятся в специальных удерживающих устройствах, предусмотренных законодательством.

Источник
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