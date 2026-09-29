29 Сентября 2026, 11:54
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В Кишиневе водителя Mercedes лишили прав за максимальное число штрафных баллов.
В Кишиневе водителя Mercedes лишили прав за максимальное число штрафных баллов
В Кишиневе 26-летнего водителя Mercedes лишили права управления транспортными средствами на 30 дней после того, как он накопил максимальное количество штрафных баллов.
Кроме того, мужчину оштрафовали за агрессивное поведение на дороге и умышленное повреждение имущества, пишет rupor.md
Нарушителя установили сотрудники отдела патрулирования Национального инспектората общественной безопасности.
Молодой человек управлял автомобилем Mercedes по бульвару Дачия в столице. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили несколько нарушений Правил дорожного движения.