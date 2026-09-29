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rupor.md logorupor
29 Сентября 2026, 11:54
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В Кишиневе водителя Mercedes лишили прав за максимальное число штрафных баллов

В Кишиневе 26-летнего водителя Mercedes лишили права управления транспортными средствами на 30 дней после того, как он накопил максимальное количество штрафных баллов.

В Кишиневе водителя Mercedes лишили прав за максимальное число штрафных баллов.
В Кишиневе водителя Mercedes лишили прав за максимальное число штрафных баллов.

Кроме того, мужчину оштрафовали за агрессивное поведение на дороге и умышленное повреждение имущества, пишет rupor.md

Нарушителя установили сотрудники отдела патрулирования Национального инспектората общественной безопасности.

Молодой человек управлял автомобилем Mercedes по бульвару Дачия в столице. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили несколько нарушений Правил дорожного движения.

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Источник
rupor.md logorupor
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