В Кишиневе водителя Mercedes лишили прав за максимальное число штрафных баллов

В Кишиневе 26-летнего водителя Mercedes лишили права управления транспортными средствами на 30 дней после того, как он накопил максимальное количество штрафных баллов.

В Кишиневе водителя Mercedes лишили прав за максимальное число штрафных баллов.