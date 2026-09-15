В Кишиневе водитель BMW чуть не устроил лобовое ДТП и едва не сбил женщину.

Ранним утром водитель BMW едва не стал виновником сразу нескольких опасных ситуаций на дороге.

Судя по видеозаписи, автомобилист двигался агрессивно и совершал рискованные маневры. В один из моментов BMW выехал навстречу другому автомобилю, едва избежав лобового столкновения.

После этого водитель чуть не сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Столкновения удалось избежать.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных мерах в отношении водителя уточняются.



