theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
15 Сентября 2026, 10:06
17 823
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе водитель BMW чуть не устроил лобовое ДТП и едва не сбил женщину

Ранним утром водитель BMW едва не стал виновником сразу нескольких опасных ситуаций на дороге.

В Кишиневе водитель BMW чуть не устроил лобовое ДТП и едва не сбил женщину.
В Кишиневе водитель BMW чуть не устроил лобовое ДТП и едва не сбил женщину.

Судя по видеозаписи, автомобилист двигался агрессивно и совершал рискованные маневры. В один из моментов BMW выехал навстречу другому автомобилю, едва избежав лобового столкновения.

После этого водитель чуть не сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Столкновения удалось избежать.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных мерах в отношении водителя уточняются.


Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте