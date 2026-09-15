В Кишиневе во дворе многоэтажки обнаружили тело 17-летней школьницы.

Во дворе многоэтажного дома в столичном секторе Ботаника обнаружили тело 17-летней девушки со следами падения с высоты. Как сообщает полиция, инцидент произошел утром 14 сентября.

По информации правоохранительных органов, сообщение о происшествии поступило в полицию 14 сентября, около 06:35. Погибшая девушка, 2008 года рождения, училась в 12-м классе одного из кишиневских лицеев. Во время предварительного судебно-медицинского осмотра на теле несовершеннолетней зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты, пишет rupor.md

«Все обстоятельства произошедшего, а также точную причину смерти предстоит установить во время расследования и после результатов судебно-медицинской экспертизы», — сообщила пресс-секретарь полиции Кристина Талпэ.

В ведомстве подчеркнули, что озвученная информация является предварительной и может измениться по ходу дальнейшего разбирательства.