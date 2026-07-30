В Кишиневе тушат крупный пожар на складе стройматериалов

Сообщение в службу 112 поступило в 06:31. По предварительной информации, огонь охватил склад строительных материалов.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному уровню реагирования. По прибытии спасатели установили, что площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров.

Для координации действий по ликвидации пожара на месте был создан оперативный штаб. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем, принимая меры по его локализации и ликвидации.

Обстоятельства и причина возникновения пожара будут установлены по итогам расследования.