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30 Июля 2026, 08:11
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В Кишиневе тушат крупный пожар на складе стройматериалов

Утром 30 июля сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям были направлены на тушение пожара, вспыхнувшего на улице Узинелор в Кишиневе.

Сообщение в службу 112 поступило в 06:31. По предварительной информации, огонь охватил склад строительных материалов.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному уровню реагирования. По прибытии спасатели установили, что площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров.

Для координации действий по ликвидации пожара на месте был создан оперативный штаб. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем, принимая меры по его локализации и ликвидации.

Обстоятельства и причина возникновения пожара будут установлены по итогам расследования.

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