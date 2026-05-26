26 Мая 2026, 16:09
В Кишиневе столкнулись два автомобиля: один из них вылетел на пешеходную аллею
Два автомобиля столкнулись 26 мая около полудня на бульваре Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы.
Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Кристина Талпэ, автомобиль Audi врезался в Mercedes. После удара Audi отбросило в столб, а Mercedes оказался на газоне рядом с пешеходной аллеей. Пострадавших нет, передает tv8.md
Причины инцидента расследуют.