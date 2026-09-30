В Кишиневе расследуют гибель женщины после падения с шестого этажа.

Вечером 30 сентября в полицию столицы поступило сообщение об обнаружении человека без сознания на крыше жилого дома в столичном секторе Центр.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 50-летней женщины. По предварительным данным, она могла выброситься с шестого этажа квартиры, в которой проживала, и упала на крышу нижнего уровня здания.

Судмедэксперт не обнаружил на теле женщины иных признаков насильственной смерти, кроме травм, характерных для падения с высоты.

В ходе расследования правоохранители установили, что незадолго до трагедии между женщиной и ее сожителем произошел конфликт.

По факту возбуждено уголовное дело. 64-летнего сожителя женщины намерены задержать на 72 часа для установления всех обстоятельств произошедшего.