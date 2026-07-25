В Кишиневе произошло ДТП: мужчина попал под колеса машины.

На улице Алеку Руссо, непосредственно возле больницы «Святая Троица», автомобиль сбил мужчину

Об этом пишет rupor.md

По словам очевидцев, пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. От сильного удара, который, по словам свидетелей, пришелся в область головы, мужчина получил травмы.

На место происшествия прибыли экстренные службы — полиция и бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время других подробностей и данных о личности пострадавшего пока нет.



