25 Июля 2026, 17:30
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кишиневе произошло ДТП: мужчина попал под колеса машины
На улице Алеку Руссо, непосредственно возле больницы «Святая Троица», автомобиль сбил мужчину
Об этом пишет rupor.md
По словам очевидцев, пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. От сильного удара, который, по словам свидетелей, пришелся в область головы, мужчина получил травмы.
На место происшествия прибыли экстренные службы — полиция и бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время других подробностей и данных о личности пострадавшего пока нет.